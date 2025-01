Metz passe leader, Caen s’enfonce... et Benoît Tavenot dégoupille

Grosse performance pour la lanterne rouge du classement !

Pour le compte de la vingtième journée de Ligue 2, Martigues a décidé de ne pas laisser de place au suspense en inscrivant trois buts dans la seule première période au détriment d’Amiens (onzième, et assuré de rester dans le ventre mou) : Yanis Hadjem a ouvert le score dès la neuvième minute, Oualid Orinel a fait le break de la tête et Karim Tlili a enfoncé le clou avant la pause. Un autre club, lui aussi mal classé, a choisi de ne pas attendre la mi-temps pour plier son match disputé sur la pelouse de Rodez (treizième, en sachant que le Red Star peut le doubler) : Ajaccio (seizième) a en effet rapidement fait la différence via Moussa Soumano et son capitaine Mickaël Barreto, même si Timothé Nkada (meilleur buteur du championnat, désormais) a transformé un penalty à l’heure de jeu. Bien plus haut, Metz (nouveau leader, en attendant la rencontre de Lorient) a logiquement dominé Grenoble (neuvième) à domicile grâce à une excellente entame de second acte magnifiée par des réalisations de Papa Diallo et de l’inévitable Cheikh Sabaly, tandis que Joel Asoro a enfoncé le clou dans le temps additionnel.…

