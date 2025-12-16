Metehan BaltacÄ± : symbole de ces Turcs qui truquent

Metehan Baltacı, jeune défenseur de Galatasaray (23 ans), a été arrêté dans l’affaire des paris sportifs, qui remue le football turc. Placé en détention provisoire, il est soupçonné d’avoir truqué des matchs après avoir parié sur ses propres équipes. En partant de son cas, retour sur ce très large scandale.

Le banc de touche et celui des accusés n’ont jamais été aussi proches. Metehan Baltacı, défenseur central de Galatasaray, ne pourra pas dire le contraire, lui qui a vu sa carrière prendre un tournant. Alors qu’il était dans le groupe du triple champion en titre de Turquie lors de tous les matchs européens, et qu’il avait disputé 24 minutes en championnat, le joueur de 23 ans a été arrêté le vendredi 5 décembre dans l’affaire des paris. Le scandale secoue le football turc, et son cas représente bien l’ampleur du sujet.

Tout a débuté avec les arbitres, fin octobre. Le président de la fédération, İbrahim Hacıosmanoğlu annonçait que certains pariaient activement, et 149 ont été suspendus. Puis les joueurs ont suivi, et 102 évoluant en première et deuxième divisions ont reçu une suspension pour avoir parié, les sanctions allant de 45 jours à un an. Parmi eux, le nom d’Eren Elmalı, latéral gauche de Galatasaray, est ressorti, puisque l’international turc était l’une des options privilégiées du coach Okan Buruk. Il a écopé de la plus petite sanction, quand son coéquipier, Baltacı, a été suspendu plus sévèrement, pour neuf mois.…

Propos de Melda Merve Tekcan et de Caner İşbeğendiren recueillis par VF.

Par Victor Fièvre, en Turquie pour SOFOOT.com