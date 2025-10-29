Messieurs les joueurs, jouez et arrêtez de vous excuser !

Après son match raté contre le RC Lens, Benjamin Pavard a publié un message d'excuses dans la foulée à destination du public marseillais. Une initiative en apparence louable, mais qui révèle une dimension malsaine, particulièrement à l'heure où les joueurs et joueuses sont de plus en plus harcelés en ligne.

« Supporters marseillais, je suis désolé. Cette défaite est pour moi, j’ai commis des erreurs et j’en porte l’entière responsabilité. Quand on porte ce maillot, on se doit d’être irréprochable et ce soir, je ne l’ai pas été. Je vous promets que je vais tout donner pour regagner votre confiance et pour faire honneur à ce maillot. Merci pour votre soutien. » Le message, sobrement posté sur le fond noir d’une story Instagram, est signé Benjamin Pavard.

Dans la foulée de la défaite de l’Olympique de Marseille à Lens (1-2), l’international français a donc jugé utile de prendre la plume et de taper un mea culpa à destination des supporters de son club. Depuis, l’initiative a fait couler pas mal d’encre. Pavard a-t-il eu raison de se justifier ? Aurait-il dû, au contraire, garder le silence ? Le débat fait rage.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com