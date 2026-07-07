Messi ressuscite l'Argentine face à l'Égypte

Menée deux buts à rien à un quart d'heure de la fin, l'Argentine sen 'est encore une remise à son génie bénéfique Lionel Messi pour revenir d'entre les morts et éteindre la révolte égyptienne. Les champions du monde en titre ont vu le précipice de très près, ils sont encore en course pour un back-to-back. Et c'est bien leur baraka plus que leur niveau de jeu qui permet d'y croire.

Argentine 3-2 Égypte

Buts : Romero (79 e ) et Messi (84 e ), Fernández (90 e +3) pour l’Albiceleste // Ibrahim (15 e ) et Zico (66 e ) pour les Pharaons

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Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com