Messi pour tous, tous pour Messi

D’apparence solitaire, effacé, voire amorphe, Lionel Messi est pourtant considéré par la nouvelle génération d’Argentins comme le leader à qui tout est dû. Pourquoi des joueurs pouvant revendiquer ce statut par leur rôle en clubs continuent-ils de s’effacer dans l’ombre du capitaine ? Éléments de réponse avec des spécialistes du sport le plus hiérarchisé : le cyclisme.

Il était difficile pour les Argentins de s’exprimer à l’issue d’un match déjà mythique contre l’Égypte, submergés par un océan d’émotions. Entre deux salves de pleurs, le groupe de l’ Albiceleste a porté Lionel Messi en triomphe. Toujours plus près des étoiles après sa partition jouée dans le dernier quart d’heure, il recevait un flot de louanges de la part de ses pairs, devenus apôtres depuis plusieurs années. « C’est notre équilibre, notre guide, notre leader » , confiait Lautaro Martínez à propos de son capitaine, pendant que Lionel Scaloni disait encourager les jeunes de l’effectif à s’en inspirer. Le meneur de jeu n’a pourtant rien fait d’inhabituel lors de ce huitième de finale : il a raté un penalty, a longtemps baissé la tête face à l’incapacité argentine à créer du danger, puis s’est rebellé et a renversé la situation à lui tout seul, comme par miracle.

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Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com