 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Messi pour tous, tous pour Messi
information fournie par So Foot 11/07/2026 à 10:05

Messi pour tous, tous pour Messi

Messi pour tous, tous pour Messi

D’apparence solitaire, effacé, voire amorphe, Lionel Messi est pourtant considéré par la nouvelle génération d’Argentins comme le leader à qui tout est dû. Pourquoi des joueurs pouvant revendiquer ce statut par leur rôle en clubs continuent-ils de s’effacer dans l’ombre du capitaine ? Éléments de réponse avec des spécialistes du sport le plus hiérarchisé : le cyclisme.

Il était difficile pour les Argentins de s’exprimer à l’issue d’un match déjà mythique contre l’Égypte, submergés par un océan d’émotions. Entre deux salves de pleurs, le groupe de l’ Albiceleste a porté Lionel Messi en triomphe. Toujours plus près des étoiles après sa partition jouée dans le dernier quart d’heure, il recevait un flot de louanges de la part de ses pairs, devenus apôtres depuis plusieurs années. « C’est notre équilibre, notre guide, notre leader » , confiait Lautaro Martínez à propos de son capitaine, pendant que Lionel Scaloni disait encourager les jeunes de l’effectif à s’en inspirer. Le meneur de jeu n’a pourtant rien fait d’inhabituel lors de ce huitième de finale : il a raté un penalty, a longtemps baissé la tête face à l’incapacité argentine à créer du danger, puis s’est rebellé et a renversé la situation à lui tout seul, comme par miracle.

Embed t.co…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une joueuse de l'équipe de France se lance dans le rap
    Une joueuse de l'équipe de France se lance dans le rap
    information fournie par So Foot 11.07.2026 11:52 

    Theodora a de la concurrence. Latérale gauche de l’équipe de France, Estelle Cascarino se lance dans le rap ! Son premier single Vocation sortira à 20 h ce samedi soir sur toutes les plateformes de streaming musical. La joueuse de West Ham a déjà posté la bande-annonce ... Lire la suite

  • L'Atlético Madrid dépense une fortune pour un milieu défensif
    L'Atlético Madrid dépense une fortune pour un milieu défensif
    information fournie par So Foot 11.07.2026 11:26 

    Même au mercato, l’Atlético bétonne. Ce samedi matin, l’Atlético de Madrid a officialisé la signature de Morten Hjulmand. Le milieu défensif danois a signé chez les Colchoneros jusqu’en 2031 en provenance du Sporting Portugal. Le club madrilène a dépensé 45 millions ... Lire la suite

  • Le bilan catastrophique de Kylian Mbappé contre Lamine Yamal
    Le bilan catastrophique de Kylian Mbappé contre Lamine Yamal
    information fournie par So Foot 11.07.2026 11:04 

    L’heure de la vengeance a sonné. Ce mardi 14 juillet, la France croisera le fer avec l’Espagne pour une place en finale de la Coupe du monde. Un choc de haute volée entre les stars des deux équipes : Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Sur la pelouse de Dallas, les ... Lire la suite

  • L'anecdote folle d'Espagne-Belgique
    L'anecdote folle d'Espagne-Belgique
    information fournie par So Foot 11.07.2026 10:42 

    Unai Simon ne veille plus. Alors qu’il était parvenu à garder sa cage inviolée depuis le début de la Coupe du monde, le gardien espagnol a encaissé un but de Charles De Ketelaere lors de la victoire de la Roja sur la Belgique en quart de finale du Mondial 2026. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank