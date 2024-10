Messi piétine la Bolivie à lui tout seul, le Brésil s’amuse contre le Pérou

La soirée des boucheries.

Le Brésil a beau ne plus avoir de Mané Garrincha, ses tout jeunes héritiers lui ont fait honneur dans le stade du même nom. Bousculée au pays pour ne plus faire rêver les foules, la Seleção de Marquinhos and co s’est (enfin) remobilisée pour venir à bout de pâles Péruviens (4-0) . Et c’est le moins qu’on puisse dire. Car les Rouge et Blanc n’ont pas existé une seconde dans la nuit de mardi à mercredi.…

AT pour SOFOOT.com