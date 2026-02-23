 Aller au contenu principal
Messi pas sanctionné malgré sa colère contre les arbitres
information fournie par So Foot 23/02/2026 à 09:57

Une fois, pas deux. Balayé par le Los Angeles FC (3-0) lors de la première journée de la MLS, Lionel Messi, qui est apparu en méforme, n’a que très peu goûté à l’arbitrage de cette rencontre . La Pulga a tenté d’entrer dans la salle réservée aux arbitres pour avoir une explication avec ces derniers, avant d’être retenu par son coéquipier Luis Suárez. Suite à cela, la ligue nord-américaine avait ouvert une enquête selon ESPN.

Lionel Messi salió molesto con el arbitraje tras la goleada de LAFC 3-0 ante Inter de Miami. #messi #intermiami pic.twitter.com/NiOlzYVKrW…

TM pour SOFOOT.com

