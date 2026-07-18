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Messi, Djokovic, Durant..., les stars réunies à New York avant la finale
information fournie par So Foot 18/07/2026 à 11:04

Messi, Djokovic, Durant..., les stars réunies à New York avant la finale

Messi, Djokovic, Durant..., les stars réunies à New York avant la finale

Durant, Djokovic, Messi… on est en 2012 ou quoi. À J-2 d’Espagne-Argentine, le peureux des hélicoptères Luis de la Fuente, le joueur d’or Rodri, l’encenseur Lionel Scaloni, le baby-sitter Lionel Messi et le danseur Emiliano Martínez sont passés par le Fanatics Fest, un immense festival dédié aux passionnés de sport organisé du 16 au 19 juillet à New York. Les protagonistes de cette finale de Coupe du monde ont répondu aux questions de différentes stars du sport présentes pour l’occasion.

Des actionnaires à gogo

Sur la scène du festival, l’actionneur du PSG Kevin Durant, l’actionnaire du Mans Novak Djokovic, l’actionnaire de Birmingham City Tom Brady . Rio Ferdinand était également présent tout comme l’acteur Kevin Hart et le chanteur Travis Scott.

MBC pour SOFOOT.com

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