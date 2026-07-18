Un arbitre français comparaîtra au tribunal le 7 août pour violences conjugales

Un arbitre central de Ligue 1 comparaîtra devant le tribunal de judiciaire de Nîmes le 7 août prochain pour des faits reprochés de violences volontaires sur conjoint. D’après les informations de L’Équipe confirmées par le parquet, le prévenu est soupçonné d’avoir « volontairement exercé des violences » sur sa compagne.

Les premiers faits de violences remontent au 13 mars dernier lorsque l’arbitre a attrapé sa compagne par le cou en la tirant par les bras et par les cheveux lors d’une dispute. Deux mois plus tard, le 13 mai, il a été à nouveau violent « en la tirant par le bras, en l’agrippant par les épaules et en la plaquant contre un mur.» …

MBC pour SOFOOT.com