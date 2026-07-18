 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un arbitre français comparaîtra au tribunal le 7 août pour violences conjugales
information fournie par So Foot 18/07/2026 à 12:02

Un arbitre français comparaîtra au tribunal le 7 août pour violences conjugales

Un arbitre français comparaîtra au tribunal le 7 août pour violences conjugales

Un arbitre central de Ligue 1 comparaîtra devant le tribunal de judiciaire de Nîmes le 7 août prochain pour des faits reprochés de violences volontaires sur conjoint. D’après les informations de L’Équipe confirmées par le parquet, le prévenu est soupçonné d’avoir « volontairement exercé des violences » sur sa compagne.

Les premiers faits de violences remontent au 13 mars dernier lorsque l’arbitre a attrapé sa compagne par le cou en la tirant par les bras et par les cheveux lors d’une dispute. Deux mois plus tard, le 13 mai, il a été à nouveau violent « en la tirant par le bras, en l’agrippant par les épaules et en la plaquant contre un mur.»

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La finale du Mondial menacée par une mauvaise qualité de l'air ?
    La finale du Mondial menacée par une mauvaise qualité de l'air ?
    information fournie par So Foot 18.07.2026 12:59 

    Évelyne Dhéliat dans le rétro ! Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’équipe féminine de Gotham a battu Washington au Citi Field, le stade des Mets de New York. À la fin du match, la joueuse de Washington Trinity Rodman a déclaré que « la qualité de l’air était mauvaise.» ... Lire la suite

  • Trump : « La Coupe du monde est peut-être l'événement sportif le plus réussi de l'histoire »
    Trump : « La Coupe du monde est peut-être l'événement sportif le plus réussi de l'histoire »
    information fournie par So Foot 18.07.2026 12:25 

    Une déclaration osée pour un type qui n’a pas assisté à un seul match depuis le début de la compétition. Après avoir léché les pieds de son partenaire de golf Harry Kane, Donald Trump s’est jeté des fleurs. Dans la nuit de vendredi à samedi, le président des États-Unis ... Lire la suite

  • Trump défend Kane et critique la tactique de Tuchel
    Trump défend Kane et critique la tactique de Tuchel
    information fournie par So Foot 18.07.2026 11:33 

    « Je ne suis pas président des États-Unis, je suis coach. » Présent vendredi soir à une conférence de presse pour faire le bilan de la Coupe du monde avec Gianni Infantino, Donald Trump est revenu sur l’élimination de l’Angleterre face à l’Argentine. Malgré la ... Lire la suite

  • Lionel Messi évoque la photo du bain avec Lamine Yamal
    Lionel Messi évoque la photo du bain avec Lamine Yamal
    information fournie par So Foot 18.07.2026 11:12 

    Le petit baigneur. Invité au Fanatics Fest avant la finale de la Coupe du monde, Lionel Messi a été questionné par la star du football américain Tom Brady sur la photo où il donne le bain à Lamine Yamal, alors bébé. « Honnêtement, cette photo de nous deux est incroyable ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank