La finale du Mondial menacée par une mauvaise qualité de l'air ?

Évelyne Dhéliat dans le rétro ! Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’équipe féminine de Gotham a battu Washington au Citi Field, le stade des Mets de New York. À la fin du match, la joueuse de Washington Trinity Rodman a déclaré que « la qualité de l’air était mauvaise.» Pendant le match, l a brume était orangée et le ciel chargé de fumées . Des centaines d’incendies de forêt qui ravagent le Canada, ainsi qu’une douzaine d’autres dans l’état du Minnesota, ont en effet répandu un épais nuage de fumée sur le haut Midwest et le Nord-Est des États-Unis.

Ces fumées ont été accompagnées d’une chaleur extrême dans la région de New York, 38 degrés ce jour-là. Dans ces conditions, les joueuses avaient effectué deux pauses fraîcheurs par mi-temps et ont même utilisé des masques à oxygène pour mieux respirer. Dès lors, une question se pose : la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et l’Espagne qui se dispute dans la banlieue de New York peut-elle se jouer dimanche avec une mauvaise qualité de l’air ? …

MBC pour SOFOOT.com