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Trump défend Kane et critique la tactique de Tuchel
information fournie par So Foot 18/07/2026 à 11:33

Trump défend Kane et critique la tactique de Tuchel

Trump défend Kane et critique la tactique de Tuchel

« Je ne suis pas président des États-Unis, je suis coach. » Présent vendredi soir à une conférence de presse pour faire le bilan de la Coupe du monde avec Gianni Infantino, Donald Trump est revenu sur l’élimination de l’Angleterre face à l’Argentine. Malgré la défaite des Three Lions, « Harry Kane a été fantastique » , selon celui qui a joué au golf avec l’attaquant anglais.

« Ils ont pris leur meilleur joueur pour le placer en défense  »

Se pensant une nouvelle fois plus intelligent que tout le monde sur l’ensemble des sujets de cette planète, Trump s’est interrogé sur la tactique défensive de Thomas Tuchel après l’ouverture du score des Anglais. « Je pense qu’ils ont peut-être commis une erreur en faisant jouer Harry en défense. Ils ont pris leur meilleur joueur pour le placer en défense. C’était un peu inhabituel.» Ces paroles ont profondément fait rire le petit toutou Infantino qui s’est même permis d’applaudir l’ami de Jeffrey Epstein.

MBC pour SOFOOT.com

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