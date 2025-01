information fournie par So Foot • 16/01/2025 à 12:14

Messi, Alves, Villa : l’esprit du Barça 2013 flottait sur ce Thaon-Strasbourg

Franchement, avec le brouillard, le doute était permis.

Lors du Thaon-Strasbourg programmé en 16 es de finale de Coupe de France, impossible de ne pas penser à l’équipe du FC Barcelone d’il y a douze ans. Non, pas forcément pour le jeu proposé (quoi que) ni pour la météo d’Epinal (les Vosges ne seront jamais la Catalogne), mais plutôt à cause des noms couchés sur le feuille de match puis au tableau d’affichage. Si le Racing a évité le piège des Normands avec un succès poussif (2-2, 5 TAB 3) face aux pensionnaires de National 3, ce sont surtout les homonymes qui ont fait le show pour le plus grand bonheur des nostalgiques de l’époque du Barça 2015.…

HG pour SOFOOT.com