« Mes amis m’appellent le pigeon en chef » : les victimes de DAZN témoignent

Ce sont de fidèles supporters de leur club et dès le mois d’août, ils ont souscrit à DAZN pour un an, malgré le prix de 29,99 euros par mois, pour ne rien rater de la saison de Ligue 1. Quelques jours plus tard, la plateforme de streaming anglaise, frisant le ratage industriel, ravalait sa fierté et commençait à brader ses prix (19,99 euros, puis 14,99 euros, et aujourd’hui 13,80 euros par mois). Pour les pigeons premiers abonnés, impossible de revenir en arrière. Ils témoignent, avec amertume.

Jérémie, 37 ans, supporter de l’AS Saint-Étienne

« On vient de remonter en Ligue 1, je ne voulais pas louper ça. Le prix, ça m’a fait chier, très clairement, c’est dix fois trop cher. Et puis c’est catastrophique : un jour on jouait à 21 heures, et il y avait eu beaucoup de temps additionnel sur le match de 19 heures, donc on avait raté cinq ou six minutes de jeu. Mais j’avais une mauvaise expérience sur l’IPTV, ça n’arrêtait pas de bugger. Les matchs, je les voyais à peine, j’avais des alertes buts avant de les voir à la télé… Je suis dans une zone où parfois le réseau ne passe pas très bien, je suis un peu désavantagé par rapport à une grande ville. Je ne peux pas non plus tout le temps aller au stade, et ne pas voir mon équipe de l’année pour ne pas m’abonner à DAZN, je ne me vois pas faire ça. Impossible d’avoir une réduction : le seul truc que j’ai trouvé pour échanger avec eux, c’est un tchat robot. On est un peu pris pour des cons. Si j’avais été un peu plus patient, j’aurais économisé pas loin de 100 euros sur l’année. Je n’ai pas de difficultés financières, donc à ce niveau-là, j’ai de la chance. Mais c’est sûr que si j’avais du mal à finir les fins de mois, ça se serait vite vu. »

Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne sors pas trop. Donc c’est un petit luxe que je me paye.…

Propos recueillis par Jérémie Baron pour SOFOOT.com