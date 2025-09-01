Mercato – Julio Enciso est un joueur de Strasbourg
Oh le beau coup de
Chelsea
Strasbourg !
Parce que les 100 millions dépensés sur le marché des transferts ne suffisent visiblement pas, Strasbourg tient une nouvelle recrue. Le club alsacien enregistre l’arrivée de Julio Enciso . Le milieu offensif de 21 ans, arrivé en provenance de Brighton, a paraphé un contrat de quatre ans . Le montant du transfert s’élèverait à près de 20 millions d’euros , faisant de ce dernier le deuxième plus cher de l’histoire du RCSA.…
TM pour SOFOOT.com
