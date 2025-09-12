Mercato : André Onana est prêté à Trabzonspor
Il était vraiment temps de se séparer.
Trabzonspor (Turquie) a officialisé l’arrivée en prêt d’André Onana ce jeudi soir. Le gardien de but quitte donc provisoirement Manchester United, car aucune option d’achat n’a été incluse dans son contrat . Onana n’a disputé qu’une seule rencontre cette saison – en Coupe de la Ligue face à Grimsby – remplacé par le Turc Altay Bayındır en début de saison, et désormais par le Belge, Senne Lammens, débarqué en provenance d’Antwerp (Belgique) et titulaire annoncé.…
AB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
