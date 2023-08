Méningite de type Y : « Notre fils est mort en douze heures »

Tout devait se passer comme une journée normale de bonheur. Le 18 juin, Benoît, son épouse Laëtitia et leurs trois enfants se préparent à passer une semaine en famille près du zoo de Beauval. Mais le cadet de deux ans, Yori, a de la fièvre le matin et semble très fatigué.

« Il faisait souvent de fortes poussées de fièvre quand ses dents sortaient ou qu'un virus traînait, donc nous avions l'habitude. Nous avons tenté de joindre SOS médecins, le 15, mais en vain… Ma femme a évoqué les urgences, mais j'ai écarté cette idée car j'anticipais leur réponse face aux symptômes : un Doliprane et retour à la maison », se souvient le père de famille. Après la prise de ce médicament, le petit garçon va effectivement mieux et la fièvre baisse.

Quand faut-il emmener son enfant aux urgences ?

Toute la famille se met alors en route mais, sur le chemin, l'état de santé de Yori empire brusquement. « On entend des râles très bizarres. On s'arrête rapidement sur une aire d'autoroute. En l'examinant, j'ai constaté deux petites plaques brunes sur son corps ressemblant à des suçons. Sa bouche était bleue, très sèche », détaille Benoît.

La famille se précipite alors à l'hôpital le plus proche, les urgences de Tarare. « À 15 h 37, on nous prend en charge et le médecin présent examine mon petit garçon. Elle pense à des piqûres d'insecte. Elle demande des examens sanguins puis part sur une autre urgence en

... Source LePoint.fr