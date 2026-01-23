Le PSG vient à bout d'Auxerre

Dans la difficulté et face à un Auxerre valeureux, le Paris Saint-Germain s'est imposé sur la plus courte des marges lors de la dix-neuvième journée de Ligue 1. Le seul but de la partie a été inscrit par Bradley Barcola, servi par d'Ousmane Dembélé à la 80e minute. Les visiteurs récupèrent leur place de leader, alors que l'AJA reste avant-dernier.

Auxerre 0-1 Paris Saint-Germain

But : Barcola (80 e )

Elles n’attendaient que ça, ces jambes au bord du terrain : sauter, sauter et encore sauter pour célébrer un but. Lorsque Bradley Barcola a enfin souri, cela faisait 80 minutes que le Paris Saint-Germain butait inexorablement sur Auxerre. Alors, forcément, la joie n’a pas été cachée et tous les membre du club de la capitale ont hurlé. En s’imposant difficilement et sur la plus courte des marges sur la pelouse de l’AJA lors de la dix-neuvième journée de Ligue 1, l’équipe de Luis Enrique a assuré le minimum en reprenant les rênes du championnat de France. Sans avoir démérité, le malheureux perdant de ce vendredi soir reste quant à lui avant-dernier et pourrait même passer lanterne rouge au terme du week-end.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com