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Espagne: le Parti socialiste de Pedro Sanchez menacé de perdre en Andalousie
information fournie par AFP 17/05/2026 à 16:13

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez (G) aux côtés de María Jesús Montero, candidate du Parti socialiste espagnol (PSOE) aux élections régionales en Andalousie, le 15 mai 2026 à Séville ( AFP / CRISTINA QUICLER )

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez (G) aux côtés de María Jesús Montero, candidate du Parti socialiste espagnol (PSOE) aux élections régionales en Andalousie, le 15 mai 2026 à Séville ( AFP / CRISTINA QUICLER )

Le Parti socialiste du Premier ministre espagnol semble dimanche en voie d'essuyer une nouvelle défaite face à la droite en Andalousie, un scrutin régional crucial faisant office de répétition générale à un an des élections législatives.

L'Andalousie, la région la plus peuplée d'Espagne, célèbre pour ses plages méditerranéennes et ses cités historiques comme Séville, Grenade et Cordoue, a été gouvernée par les socialistes pendant près de 40 ans, jusqu'en 2019.

Les sondages suggèrent que le Parti populaire (PP, droite), qui a gagné les élections en Andalousie en 2019, infligera de nouveau une défaite aux socialistes.

Mais des interrogations subsistent quant à la question de savoir si l'actuel président régional de droite Juan Manuel Moreno, candidat à sa propre succession, conservera son actuelle majorité dans le parlement andalou qui compte 109 sièges.

Obtenir la majorité absolue lui permettrait de se passer du soutien du parti d'extrême droite Vox. Dans le cas contraire, Vox deviendrait un faiseur de roi, comme ce fut le cas lors de récentes élections régionales en Extrémadure (décembre), en Aragon (février) et en Castille-et-León (mars), trois régions où le PP s'est imposé, sans toutefois obtenir la majorité absolue.

Après les défaites retentissantes subies par les socialistes dans ces trois régions, une autre débâcle électorale en Andalousie serait particulièrement douloureuse pour Pedro Sanchez, d'autant plus que la candidate socialiste María Jesús Montero était la N.2 de son gouvernement jusqu'à la fin du mois de mars.

La participation à 14H00 (12H00 GMT) s'élevait à 37,2 %, soit trois points de pourcentage de plus qu'aux dernières élections de 2022, lorsque les socialistes avaient enregistré leur pire résultat en Andalousie.

Mme Montero a exhorté les Andalous à se rendre aux bureaux de vote avant leur fermeture à 20H00. Les socialistes craignent en effet qu'une faible participation ne leur soit préjudiciable.

"Nous sommes toujours soucieux de la participation", a-t-elle dit aux journalistes après avoir voté à Séville.

M. Moreno a de son côté insisté sur l'enjeu de ce scrutin à l'échelle nationale, dans une région qui compte presque neuf millions d'habitants, soit près de 18 % de la population totale du pays.

"Ce qui se passe en Andalousie a clairement des répercussions sur d'autres choses", a-t-il déclaré à la presse après avoir voté à Malaga. M. Moreno a décrit la région comme "un territoire absolument unique, d'une importance capitale".

Le PP a conclu des accords de coalition gouvernementale avec Vox en Extrémadure et en Aragon et n'a pas exclu une coopération au niveau national si les prochaines élections législatives en 2027 n'aboutissent pas à des résultats concluants.

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