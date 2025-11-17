 Aller au contenu principal
Menace russe : l'Europe n'est pas prête à faire face à des attaques massives de drones, selon la Commission européenne
information fournie par Boursorama avec Media Services 17/11/2025 à 11:54

L'Europe doit apprendre auprès de l'Ukraine comment fabriquer des drones, mais aussi comment construire tout un 'écosystème' pour se défendre face aux bombardements russes.

( AFP / NICOLAS TUCAT )

Ce sont les "drones et les missiles" qui gagneront les "guerres de demain", a estimé lundi 17 novembre le commissaire européen à la Défense Andrius Kubilius. Et dans ce domaine, l'Europe n'est pas prête à faire face à une attaque massive de drones russes et doit impérativement intégrer les capacités ukrainiennes sous peine de faire une "erreur historique"

"Nous ne sommes pas prêts à détecter et neutraliser les drones russes" , a-t-il déploré dans un discours à Vilnius. "Les Russes apprennent vite. Et nous ?", s'est-il interrogé.

La guerre en Ukraine a bouleversé les règles du combat, a-t-il encore souligné. "Les guerres de demain ne se gagneront pas avec des chars et de l'artillerie, mais avec des drones et des missiles" , a-t-il ainsi assuré, appelant à apprendre de l'expérience ukrainienne.

"Erreur historique"

La défense à l'est de l'Europe et dans les pays baltes doit dans ces conditions se faire avec l'Ukraine, a-t-il encore expliqué. "C'est la seule façon pour nous d'apprendre de l'Ukraine, non seulement comment fabriquer des drones, mais aussi comment construire tout un 'écosystème'", a-t-il martelé."

"Si nous ne faisons pas cela, nous commettrons une erreur historique, qui nous affaiblira, et qui affaiblira l'Ukraine", a averti le commissaire européen.

Face à l'éventualité d'une attaque russe contre un pays de l'Otan, les Européens s'efforcent de renforcer leur défense, notamment sur leur flanc oriental. Et face à la multiplication des incursions de drones russes ou non identifiés, ils ont annoncé leur volonté de mettre en place un mur antidrones, dont les contours restent encore toutefois à définir.

Guerre en Ukraine

