Menace russe : l'Europe n'est pas prête à faire face à des attaques massives de drones, selon la Commission européenne

L'Europe doit apprendre auprès de l'Ukraine comment fabriquer des drones, mais aussi comment construire tout un 'écosystème' pour se défendre face aux bombardements russes.

( AFP / NICOLAS TUCAT )

Ce sont les "drones et les missiles" qui gagneront les "guerres de demain", a estimé lundi 17 novembre le commissaire européen à la Défense Andrius Kubilius. Et dans ce domaine, l'Europe n'est pas prête à faire face à une attaque massive de drones russes et doit impérativement intégrer les capacités ukrainiennes sous peine de faire une "erreur historique"

"Nous ne sommes pas prêts à détecter et neutraliser les drones russes" , a-t-il déploré dans un discours à Vilnius. "Les Russes apprennent vite. Et nous ?", s'est-il interrogé.

La guerre en Ukraine a bouleversé les règles du combat, a-t-il encore souligné. "Les guerres de demain ne se gagneront pas avec des chars et de l'artillerie, mais avec des drones et des missiles" , a-t-il ainsi assuré, appelant à apprendre de l'expérience ukrainienne.

"Erreur historique"

La défense à l'est de l'Europe et dans les pays baltes doit dans ces conditions se faire avec l'Ukraine, a-t-il encore expliqué. "C'est la seule façon pour nous d'apprendre de l'Ukraine, non seulement comment fabriquer des drones, mais aussi comment construire tout un 'écosystème'", a-t-il martelé."

"Si nous ne faisons pas cela, nous commettrons une erreur historique, qui nous affaiblira, et qui affaiblira l'Ukraine", a averti le commissaire européen.

Face à l'éventualité d'une attaque russe contre un pays de l'Otan, les Européens s'efforcent de renforcer leur défense, notamment sur leur flanc oriental. Et face à la multiplication des incursions de drones russes ou non identifiés, ils ont annoncé leur volonté de mettre en place un mur antidrones, dont les contours restent encore toutefois à définir.