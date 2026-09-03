Le déficit commercial américain se creuse en juillet, le plus large depuis plus d'un an

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )

Le déficit commercial des Etats-Unis s'est fortement creusé au mois de juillet, sous l'effet conjugué d'une hausse des importations et d'une baisse des exportations, pour atteindre son niveau le plus haut depuis plus d'un an, selon les données publiées jeudi par le département du Commerce.

Au mois de juillet, la balance commerciale des biens et services a vu son déficit atteindre 88,6 milliards de dollars, contre 71,2 milliards de dollars le mois précédent, dont les données ont été révisées en baisse.

C'est néanmoins un peu mieux que les attentes des analystes, qui tablaient eux sur un déficit de l'ordre de 90 milliards de dollars en juillet, selon le consensus publié par MarketWatch.

Depuis le début de l'année, le déficit commercial est cependant en recul de près de 30%, profitant d'une accélération bien plus marquée des exportations américaines que des importations.

Mais en juillet, la balance commerciale des Etats-Unis a subi à la fois les effets d'une baisse des exportations du pays, de l'ordre de 2,1%, et d'une hausse de ses importations, de 2,8%.

Dans le détail, les exportations de biens ont souffert d'une baisse de la demande internationale pour l'or non monétaire et le pétrole, le recul de ce dernier s'expliquant avant tout par une baisse du prix sur les marchés, alors que la guerre au Moyen-Orient avait marqué une pause au mois de juillet, avec l'espoir alors d'une résolution rapide du conflit.

A l'inverse, les exportations de biens d'investissements et de produits pharmaceutiques sont eux en hausse.

Pour les services, les voyages, services financiers et transports ont connu un recul sur ce mois.

Du côté des importations, la hausse est principalement portée par les investissements dans les centres de données pour l'intelligence artificielle (IA), avec une hausse très perceptible pour les semi-conducteurs, les ordinateurs et les accessoires numériques. Les importations de services ont légèrement reculé.

Concernant la répartition géographique, pour les seuls échanges de biens, en juillet, c'est encore une fois le même trio de tête pour les pays avec lesquels les Etats-Unis ont le plus gros déficit commercial: le Mexique, le Vietnam et Taïwan.

Le déficit commercial avec la Chine reste lui quasiment stable, à 15,2 milliards de dollars.

Le déficit avec l'Union européenne (UE) est en léger repli, et toujours partagé par les mêmes pays: l'Allemagne, la France, l'Irlande et l'Italie.

Dans le même temps, les Etats-Unis ont continué de dégager un excédent commercial avec les pays du Benelux, en particulier les Pays-Bas, ainsi que, hors UE, le Royaume-Uni.