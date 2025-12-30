Memphis Depay dévoile un mini-documentaire sur le travail au Brésil
Il rappe aussi.
Voilà plus d’un an que Memphis Depay a quitté le Vieux continent pour s’installer au Brésil, au Corinthians. Et comme tout bon artiste, sur et en dehors du terrain, le Néerlandais se doit de raconter ce qu’il vit, et visiblement aussi ce que vivent les autres. Ce lundi, sur sa chaîne YouTube, l’international néerlandais a mis en ligne un mini-documentaire intitulé Work a Lot . …
