Memphis condamné pour conduite en état d'ivresse à Monaco

Des showcases, une Rolls-Royce, conduite sous emprise, une condamnation… la vie à Koba LaD.

Memphis Depay, attaquant qui évolue désormais à Corinthians, vient d’être condamné à quatre mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Monaco pour conduite en état d’ivresse sur le Rocher . Une peine qui s’accompagne d’une amende de 9 000 euros et d’une interdiction de conduire en Principauté pendant deux ans. C’est plus sévère que les réquisitions, qui recommandaient 1 mois de prison avec sursis, 2 000 euros d’amende et une interdiction de conduire à Monaco pendant 6 mois.…

