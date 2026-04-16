Jonjo Shelvey met fin à sa carrière, mais ne quitte pas le football

Jonjo Shelvey met fin à sa carrière, mais ne quitte pas le football

Le divin chauve anglais. Jonjo Shelvey , ancien joueur de Charlton (2008-2010), Liverpool (2010-2013) et Newcastle (2016-2023), a annoncé sa retraite de joueur professionnel. Milieu de terrain rugueux mais capable de coups de patte géniaux, l’Anglais tire sa révérence avec 6 petites sélections en équipe nationale.

Ancien capitaine des Magpies , Shelvey a également eu plusieurs coups de projecteur, pour des raisons plus ou moins glorieuses. Par exemple, il avait été suspendu 5 matchs et contraint de payer une amende de 100 000 £ en 2016 après une insulte raciste à l’encontre de Romain Saïss.…

TC pour SOFOOT.com