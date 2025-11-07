Melvin Bard cède à une mode insupportable après la défaite de Nice
Un match raté ? Une story instagram !
Une nouvelle fois défait en Ligue Europa ce jeudi soir (face à Fribourg 1-3), l’OGC Nice continue de s’enfoncer. Avant-derniers au classement de la C3, les Aiglons ont livré une performance calamiteuse devant leurs supporters. Auteur d’une bévue sur le but de l’égalisation, Melvin Bard a tenu à s’excuser publiquement, une action devenue récurrente chez les joueurs de foot, sans doute pour limiter au maximum la valse de critiques après un mauvais match.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
