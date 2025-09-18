Melchie Dumornay prolonge encore avec l’OL Lyonnes
Une nouvelle qui donne le sourire.
Deuxième meilleure buteuse de l’Arkema Première League (16 buts) la saison dernière, Melchie Dumornay prolonge avec OL Lyonnes ! Alors qu’elle avait déjà signé un contrat avec le club rhodanien en mai dernier jusqu’en 2029, l’Haïtienne a décidé d’ajouter encore une saison supplémentaire, soit 2030 .…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
