Melchie Dumornay meilleure joueuse d’Arkéma Premiere Ligue

Melchie Dumornay superstar ! La cérémonie des trophées UNFP bat son plein et les récompenses s’enchaînent . Nominée pour le trophée de meilleure joueuse d’Arkéma Premiere Ligue, la Lyonnaise a été sacrée devant Tabitha Xhawinga, Sakina Karchaoui, Romée Leuchter et Clara Mateo .

Rèn lig la! 🇭🇹 Cette saison, c’était elle la reine d’ @ArkemaPL 👑 @dumornaycorven remporte donc le Trophée UNFP de Meilleure Joueuse de la saison ! 🏆 Félicitations Corventina 🙌#TropheesUNFP pic.twitter.com/KOp78xCqkU…

JF pour SOFOOT.com