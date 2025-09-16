Méfie-toi d’Igor Tudor

La Juventus entame sa saison de Ligue des champions ce mardi face à Dortmund. C’est grâce à Igor Tudor que le club peut arriver avec ambition, mais l’entraîneur n’est pas encore pleinement à l’abri des critiques. Toute sa carrière de coach est marquée par cette méfiance, qu’il arrive souvent à surpasser... avant de partir.

Un mètre 93, un regard capable de transpercer n’importe quelle muraille, une pilosité qui témoigne d’une vie de tension. Homme de peu de mots, Igor Tudor n’est pas l’entraîneur le plus sexy du circuit. Le natif de Split, époque Yougoslavie, a pourtant troqué le survêtement de son année marseillaise pour le costume cravate au bord des pelouses italiennes, mais doit encore continuer de séduire pour convaincre les sceptiques.

Expériences courtes, mais marquantes

C’est l’histoire de sa vie. Cette défiance qui l’empêche de rester longtemps en poste. À moins que ce ne soit l’inverse. Qu’importe, sa plus longue expérience reste sa première, chez lui, du côté du HNK Hajduk Split, entre 2013 et 2015. Le rugueux défenseur central y avait été formé et est revenu jouer les pompiers de service en plein Covid après quelques piges ni ratées ni franchement concluantes entre la Grèce, la Turquie et l’Italie. À son arrivée en France, à l’été 2022, son imposante carrure n’avait pas suffi à rassurer les supporters de l’OM. Des critiques sur les réseaux sociaux durant toute la présaison, des sifflets pendant un match amical et une bronca avant la première journée de Ligue 1, puis un Vélodrome charmé par les courses incessantes de ses joueurs, l’essorage en règle du PSG à domicile et même quelques espoirs européens.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com