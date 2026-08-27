Méduses à la centrale nucléaire de Gravelines: deux nouveaux réacteurs arrêtés

JDes méduses sur le rivage près de la centrale nucléaire de Gravelines, le 11 août 2026 dans le Nord ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

De "nouvelles arrivées massives de méduses" ont contraint EDF à mettre à l'arrêt deux réacteurs et faire fonctionner deux autres à puissance réduite dans la centrale nucléaire de Gravelines, déjà touchée début août par ce phénomène, a indiqué le groupe jeudi.

En conséquence, aucun des six réacteurs de la plus grande centrale nucléaire d'Europe occidentale ne fonctionne normalement jeudi.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'unité de production n°6 a été mise à l'arrêt "à titre préventif", "en raison d'une nouvelle arrivée massive de méduses au niveau des systèmes de filtration de la station de pompage d'eau de mer", précise EDF sur son site.

Mercredi vers 16H00, l'unité de production n°3 a également été arrêtée pour les mêmes raisons.

Deux autres réacteurs, le n°1 et le n°2, sont exploités "à puissance réduite à titre préventif", selon EDF.

Le réacteur n°3 avait été reconnecté au réseau le 18 août, un peu plus d'une semaine après avoir déjà été arrêté en raison d'une première arrivée massive de méduses.

Le réacteur n°4, arrêté le 10 août après ce premier épisode qui avait entraîné l'arrêt de trois réacteurs, est toujours arrêté en raison d'un "aléa technique" selon EDF.

Le dernier (n°5) est quant à lui arrêté pour maintenance.

"Il n'y a pas d'impact sur la sûreté des installations", a assuré EDF à l'AFP.

L'entreprise ajoute avoir "mis en place des mesures de sécurisation" et de "pêche préventive" et de surveillance qui ont "permis d'augmenter la fréquence de nettoyage des matériels en station de pompage" après le premier afflux de méduses.

Un phénomène semblable s'était déjà produit en août 2025. Les réacteurs avaient progressivement été redémarrés au cours des deux semaines suivant l'incident.

La présence de méduses sur le littoral du Nord de la France est régulière et saisonnière. Mais le signalement de grands bancs dans ce secteur chaque été devient plus fréquent, en raison de nombreux facteurs pour certains influencés par le changement climatique, avait rappelé un expert à l'AFP début août.