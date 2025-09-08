Médicament: Servier signe sa première acquisition en neurologie

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le laboratoire pharmaceutique français Servier a annoncé lundi l'acquisition d'un traitement potentiel du syndrome de l'X fragile, la cause génétique la plus fréquente des troubles du spectre autistique, via un accord passé avec la biotech britannique Kaerus Bioscience.

Le montant de la transaction pourrait atteindre 450 millions de dollars, comprenant un paiement initial pour la vente du traitement KER-0193, auquel s'ajouteront des paiements complémentaires liés au développement et à la commercialisation du produit, précise Servier dans un communiqué.

Le syndrome de l'X fragile (FXS) est une maladie génétique qui entraîne un déficit intellectuel, des troubles du comportement et des anomalies physiques. Il est plus souvent diagnostiqué chez les garçons que chez les filles. Certains patients présentent un trouble du spectre de l’autisme.

"KER-0193 est la première acquisition d'actifs pour Servier en neurologie", un axe présenté comme un futur relais de croissance, a souligné Claude Bertrand, vice-président R&D chez Servier.

Ce traitement expérimental, en étape précoce d'essai clinique, "offre des perspectives prometteuses pour les patients atteints du syndrome de l'X fragile, une maladie pour laquelle il n’existe actuellement aucune option de traitement approuvée", a-t-il ajouté dans le communiqué.

Testé pour la première fois chez des volontaires sains en mars 2025, le traitement a confirmé la sécurité d'emploi et la bonne tolérance du traitement, selon Servier, qui préparera le lancement d'un essai clinique de phase 2 en 2026 chez des patients atteints de FXS en Amérique et en Europe.

Le groupe vise un chiffre d'affaires annuel de 10 milliards d'euros en 2030, dont 4 milliards d'euros en cardio-métabolisme et maladies veineuses, et 4 milliards d'euros en oncologie et neurologie.