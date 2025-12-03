 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Medhi Benatia révèle les gros noms tentés par l’OM lors du mercato
information fournie par So Foot 03/12/2025 à 09:22

Medhi Benatia révèle les gros noms tentés par l’OM lors du mercato

Medhi Benatia révèle les gros noms tentés par l’OM lors du mercato

L’espoir fait vivre.

Benjamin Pavard, Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao, Nayef Aguerd… L’OM a été particulièrement actif durant le dernier mercato estival, mais Medhi Benatia en voulait plus, beaucoup plus . Mardi, au micro de RMC, le directeur du football du club phocéen a annoncé qu’il avait tenté d’attirer plusieurs cadors du football européen.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank