Medhi Benatia révèle les gros noms tentés par l’OM lors du mercato
L’espoir fait vivre.
Benjamin Pavard, Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao, Nayef Aguerd… L’OM a été particulièrement actif durant le dernier mercato estival, mais Medhi Benatia en voulait plus, beaucoup plus . Mardi, au micro de RMC, le directeur du football du club phocéen a annoncé qu’il avait tenté d’attirer plusieurs cadors du football européen.…
EL pour SOFOOT.com
