Après la Kings League, les huîtres pour Benoît Costil

Son prochain job, c’est sosie officiel d’Olivier Giroud dans toutes les foires de France.

En avril dernier, Benoît Costil refusait de parler de retraite, alors qu’il avait troqué les pelouses professionnelles pour les terrains de la fameuse Kings League. Depuis son départ de la Salernitana en 2024, le gardien français se change les idées dans le golfe du Morbihan. « J’aime toujours le ballon. J’ai pris une licence avec les vétérans de Carnac . Je joue sur les côtés comme piston. Je n’ai plus du tout l’esprit de compétition. Je suis là pour le lien social et vivre une bonne troisième mi-temps » , indique-t-il à L’Équipe .…

EL pour SOFOOT.com