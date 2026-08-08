Medhi Benatia raconte l'influence des joueurs à l'OM

Même Mobutu avait moins de pouvoir. Le 18 mai dernier, Medhi Benatia quittait ses fonctions de directeur du football de l’Olympique de Marseille, le lendemain du dénouement de la saison de Ligue 1 où le club phocéen avait terminé cinquième. L’international marocain avait démissionné en février , avant d’accepter de rester quelques mois de plus, à la demande du président Frank McCourt . Plus de deux mois plus tard, l’orateur qui a marqué la zone mixte du Moustoir a dressé son bilan dans les colonnes de France Football.

« J’ai laissé l’OM en Ligue Europa, et ce n’était pas l’objectif » , déclare Benatia avant de faire son mea culpa : « Ça, c’est la responsabilité du sportif : moi, Roberto De Zerbi puis Habib B eye. » S’il avoue que cet échec l’a rendu « un peu triste », l’ancien international marocain a surtout mis en lumière la dictature des joueurs à l’OM dans cet entretien fleuve.…

MBC pour SOFOOT.com