Ces Brésiliens en meilleure forme que Neymar pour aller au Mondial

Appelé en sélection brésilienne pour disputer le Mondial à la surprise générale, Neymar a pourtant 34 piges, un genou en vrac et pas beaucoup de matchs dans les pattes cette saison. Carlo Ancelotti aurait pu repérer plein de types en pleine forme. Les voici.

→ Romário

Romário a raison. Le Brésil, ce sont des dribbles, du beau jeu et des émotions : « Le foot brésilien n’est plus ce qu’il était. Il n’est plus en capacité de permettre à un joueur de briguer un Ballon d’or comme il y a 15 ou 20 ans. Techniquement, le Brésil a vraiment chuté . Depuis la génération Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, c’est compliqué. Ensuite, nous avons été dépendants d’un seul joueur : Neymar . Et nos jeunes partent trop tôt en Europe, dans des petits clubs où ils perdent leur ADN. »

Quand on voit l’état physique du champion du monde 1994-sénateur-président de l’América FC-Youtubeur-fêtard à 60 piges, on peut se dire que Carlo Ancelotti est passé à côté d’un truc. Tous les adeptes des Hyrox et des marathons envient sa forme physique. En plus, le Mondial aux États-Unis, ça le connaît.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com