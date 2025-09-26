 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Medhi Benatia compare la France à l'Italie au niveau des talents
information fournie par So Foot 26/09/2025 à 12:35

Sauf au poste de gardien.

Medhi Benatia a beau avoir laissé de bons souvenirs à Udine, Rome ou Turin, il n’est pas tendre avec le foot italien. Dans une interview au Corriere dello Sport , l e directeur sportif de l’OM a encensé le vivier français… tout en dézinguant le niveau de formation transalpin. « En Italie, je m’inquiète du manque de talents. Je pense à l’équipe nationale : à mon époque, il y avait Totti, Pirlo, Del Piero, Nesta, Maldini… Où sont-ils aujourd’hui ? La France compte au moins quatre équipes nationales de plus que l’Italie. »

