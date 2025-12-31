La RDC serait-elle plus forte que MU 2008 et le Barça 2015 ?
Kakuta > Messi
La vérité sort t’elle de la bouche des enfants ? Après une qualification pour les huitièmes de finale obtenue avec la manière mardi soir face au Botswana (3-0), le peuple congolais croit de plus en plus à un exploit lors de cette CAN marocaine. À force d’y croire, les plus innocents en deviennent arrogants.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
