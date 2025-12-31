 Aller au contenu principal
Le secrétaire général de la CAF dans la tourmente
information fournie par So Foot 31/12/2025 à 16:15

Parallèlement à la CAN, la CAF fait à nouveau la une pour de mauvaises raisons

Comme le rapporte le Guardian , de nouvelles accusations secouent la CAF. Le secrétaire général de la confédération, Veron Mosengo-Omba, aurait ignoré une recommandation du comité de gouvernance lors de la nomination du président de la fédération gabonaise, Pierre-Alain Mounguengui, au comité exécutif de la CAF. Selon cette recommandation, Mounguengui n’aurait pas été éligible à un poste au sein du comité exécutif.

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
