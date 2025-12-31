Le secrétaire général de la CAF dans la tourmente
Parallèlement à la CAN, la CAF fait à nouveau la une pour de mauvaises raisons
Comme le rapporte le Guardian , de nouvelles accusations secouent la CAF. Le secrétaire général de la confédération, Veron Mosengo-Omba, aurait ignoré une recommandation du comité de gouvernance lors de la nomination du président de la fédération gabonaise, Pierre-Alain Mounguengui, au comité exécutif de la CAF. Selon cette recommandation, Mounguengui n’aurait pas été éligible à un poste au sein du comité exécutif. …
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer