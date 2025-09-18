Mbemba a attaqué l’OM et Longoria en justice
Du terrain de foot au tribunal ?
Chancel Mbemba veut traîner l’Olympique de Marseille et son président Pablo Longoria devant la justice . Au placard pendant toute une saison, le nouveau défenseur de Lille aurait déposé, il y a déjà plusieurs mois selon L’Équipe , une plainte auprès du parquet de Marseille, à la suite de sa mise à l’écart l’an passé. Entré en jeu avec sa nouvelle équipe ce week-end, l’international congolais n’avait plus disputé la moindre minute avec le club phocéen depuis le 19 mai 2024, soit lors de la dernière journée de l’exercice 2023-2024.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
