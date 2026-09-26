Mbappé, un but et une absence qui change tout

Auteur d'un match moyen mais décisif, Kylian Mbappé est finalement sorti blessé en Turquie. Alors que le capitaine manquera la fin de la fenêtre internationale avec les Bleus, Zinédine Zidane ne pourra pas reconduire son trio offensif du soir lors de ce rassemblement.

Un être vous manque et tout est dépeuplé. En 2026, à l’heure où Zinedine Zidane prend la relève de Didier Deschamps, on ne s’imagine pas vraiment que les vers d’Alphonse de Lamartine, écrits en 1820, puissent trouver un quelconque écho au cœur d’un Turquie-France de Ligue des nations. En fait, on s’est longtemps demandé si DD était vraiment parti, tant la soirée des Bleus a ressemblé aux matchs de son mandat et que l’équipe de France a une nouvelle fois été sauvée par son capitaine Kylian Mbappé.

Sauf que c’est à ce moment précis que l’on a réalisé ce que les Bleus avaient perdu. En deux temps. La bonne étoile de leur ancien sélectionneur d’abord, rarement touché par les coups du sort (quoi qu’il a bien connu des tuiles en 14 ans de mandat…), et leur buteur en série ensuite, touché au genou. En attendant, le Kyks est déjà assuré de louper les trois prochaines rencontres des Bleus et le Clásico avec le Real, qui aura lieu dans un mois, est plus que jamais en suspens.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com