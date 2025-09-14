Mbappé sauve Lille face à Toulouse
Ce premier but chez les pros, Ethan Mbappé s’en souviendra pour l’éternité.
C’était la 98 e minute de jeu lorsque le jeune milieu de terrain lillois (18 ans) a jailli au second poteau pour propulser un cadeau d’Osame Sahraoui au fond des filets. Un but décisif qui a offert les trois points à des Dogues (2-1) qui ont longtemps couru après la délivrance face à des Toulousains qui vont nourrir des regrets.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
