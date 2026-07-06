Mbappé répond au commentaire raciste de la sénatrice paraguayenne

Les points sur les i. Victime de quelques coups durant le huitième de finale face au Paraguay, Kylian Mbappé a fait l’objet d’une attaque beaucoup plus violente de la part de Celeste Amarilla , sénatrice paraguayenne. Cette dernière s’est fendue de plusieurs tweets racistes à l’encontre de l’attaquant français.

« Vous ne représentez pas le Paraguay »

Le capitaine des Bleus lui a répondu, ce lundi soir, mais ne s’est pas abaissé à son niveau. « Madame Celeste Amarilla, Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction . Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition » , a-t-il écrit.…

EL pour SOFOOT.com