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Mbappé répond au commentaire raciste de la sénatrice paraguayenne
information fournie par So Foot 06/07/2026 à 20:09

Mbappé répond au commentaire raciste de la sénatrice paraguayenne

Mbappé répond au commentaire raciste de la sénatrice paraguayenne

Les points sur les i. Victime de quelques coups durant le huitième de finale face au Paraguay, Kylian Mbappé a fait l’objet d’une attaque beaucoup plus violente de la part de Celeste Amarilla , sénatrice paraguayenne. Cette dernière s’est fendue de plusieurs tweets racistes à l’encontre de l’attaquant français.

« Vous ne représentez pas le Paraguay »

Le capitaine des Bleus lui a répondu, ce lundi soir, mais ne s’est pas abaissé à son niveau. « Madame Celeste Amarilla, Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction . Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition » , a-t-il écrit.…

EL pour SOFOOT.com

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