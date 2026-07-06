Au tour du Brésil de se mêler de l'affaire Balogun

TUTUTUTU TULUTUTU : ça bouge dans l’affaire Balogun. Depuis 24 heures, tout le monde en parle : les États-Unis et la Belgique, évidemment, adversaires en huitièmes de finale du Mondial, Donald Trump et Gianni Infantino, accusés de comploter en faveur de Team USA , l’UEFA, qui attaque l’instance mondiale… et maintenant, c’est le Brésil qui entre dans la danse.

Un arbitre ciblé par Donald Trump

La Confédération brésilienne de football a, en effet, défendu l’ « l’intégrité » de son arbitre Raphael Claus, désormais connu pour avoir osé sortir un carton rouge à l’encontre de Folarin Balogun. Quelques heures plus tôt, il avait été ciblé par Trump himself : « Cet arbitre… qui est un petit peu suspect si vous regardez son passé . Je ne veux pas dire ça car je n’aime pas créer de la controverse, mais il est très suspect. » La CBF a ainsi pris sa défense, assurant qu’il s’agit d’un « professionnel exemplaire ». …

EL pour SOFOOT.com