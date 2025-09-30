Mbappé porte encore le Real à Almaty, l'Atalanta renverse Bruges
Un Real bleu, blanc, rouge.
Comme face à l’Olympique de Marseille lors de la première journée, Kylian Mbappé s’est occupé de tout, ou presque, pour guider son Real Madrid vers la victoire sur la pelouse du Kairat Almaty (0-5) . Avant cela, les Merengue avaient failli se faire surprendre par une tête de Dastan Satpaev dès la… huitième seconde de jeu, avant d’offrir 20 minutes au ralenti, comme ankylosés par leurs 6500 kilomètres de voyage. Jusqu’à-ce que le dernier rempart kazakhstanais Serkhan Kalmyrza ne fauche Federico Mastantuono dans sa surface, offrant à l’attaquant madrilène l’occasion d’inscrire son troisième penalty de la compétition (0-1, 25 e ) .…
TB pour SOFOOT.com
