 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mbappé porte encore le Real à Almaty, l'Atalanta renverse Bruges
information fournie par So Foot 30/09/2025 à 20:42

Mbappé porte encore le Real à Almaty, l'Atalanta renverse Bruges

Mbappé porte encore le Real à Almaty, l'Atalanta renverse Bruges

Un Real bleu, blanc, rouge.

Comme face à l’Olympique de Marseille lors de la première journée, Kylian Mbappé s’est occupé de tout, ou presque, pour guider son Real Madrid vers la victoire sur la pelouse du Kairat Almaty (0-5) . Avant cela, les Merengue avaient failli se faire surprendre par une tête de Dastan Satpaev dès la… huitième seconde de jeu, avant d’offrir 20 minutes au ralenti, comme ankylosés par leurs 6500 kilomètres de voyage. Jusqu’à-ce que le dernier rempart kazakhstanais Serkhan Kalmyrza ne fauche Federico Mastantuono dans sa surface, offrant à l’attaquant madrilène l’occasion d’inscrire son troisième penalty de la compétition (0-1, 25 e ) .…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L’OM sans Balerdi et Højbjerg pour défier l’Ajax
    L’OM sans Balerdi et Højbjerg pour défier l’Ajax
    information fournie par So Foot 30.09.2025 20:27 

    Le ticket gagnant ? Sur une série de trois victoires consécutives (et pas n’importe lesquelles) mais battu en ouverture de la Ligue des champions sur la pelouse du Real Madrid, l’OM veut pleinement lancer son aventure européenne ce mardi soir face à l’Ajax. Pour ... Lire la suite

  • Hakimi : « Nuno Mendes est capable de stopper Lamine Yamal »
    Hakimi : « Nuno Mendes est capable de stopper Lamine Yamal »
    information fournie par So Foot 30.09.2025 18:56 

    Des étincelles à prévoir sur les ailes. Si le PSG veut s’imposer à Barcelone mercredi soir, il lui faudra trouver une solution pour limiter le rendement de Lamine Yamal , de retour de blessure il y a quelques jours face à la Real Sociedad. Pas de quoi inquiéter ... Lire la suite

  • Luis Enrique : « Pedri, c’est Harry Potter »
    Luis Enrique : « Pedri, c’est Harry Potter »
    information fournie par So Foot 30.09.2025 18:32 

    Le patron est de retour sur ses terres. Malgré de nombreux absents, le PSG tentera d’aller une nouvelle fois faire sa loi à Barcelone , après s’y être imposé 1-4 lors de ses deux derniers déplacements en Catalogne. Pour cela, Luis Enrique se méfie particulièrement ... Lire la suite

  • L’immonde Mark The Ugly fait son retour en foot district !
    L’immonde Mark The Ugly fait son retour en foot district !
    information fournie par So Foot 30.09.2025 18:07 

    On l’a ressorti du grenier : Mark The Ugly fait son grand retour ! Habitué à piquer le foot pro, l’affreux Marc descend d’un cran (voire trois) pour croquer ce qu’il y a de plus savoureux : le foot amateur. … Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank