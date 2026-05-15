Mbappé, le bazar à sa manière

Ainsi va la carrière de Kylian Mbappé : sifflé à son entrée en jeu au Bernabeu ce jeudi soir, l’attaquant français est venu sur son autre terrain de jeu, devant la presse, pour régler ses comptes. Sa manière à lui de voir les choses, de communiquer, avec en ligne de mire une Coupe du monde qui doit lui permettre de retrouver son standing sur le terrain.

Après sa sortie incendiaire envers son coach, ses coéquipiers ou encore la situation du Real, Kylian Mbappé a mis Madrid sans dessus dessous le temps d’une zone mixte, au cœur d’une fin de saison surRealiste, déjà animée par les bagarres de vestiaires et Florentino Pérez. Une prise de parole qui secoue le monde madridista mais qui finalement reste dans la lignée d’une carrière où le gamin de Bondy n’a jamais hésité à prendre la parole quand le besoin se faisait sentir dans son clan. Déjà au PSG, l’attaquant avait pris l’habitude de sortir du bois pour faire passer certains messages, devant les micros ou sur ses réseaux. Le football il a changé certes, mais le Kyks n’a pas bougé.

Kyky la punchline

Sur les coups de minuit et demi ce vendredi, Álvaro Arbeloa a les oreilles qui sifflent. Son Real vient certes de battre Oviedo sans briller, face à la contestation et la frustration de ses fans, mais sa conférence de presse ne devrait pas trop porter là-dessus. Quelques minutes plus tôt, son joueur star, Kylian Mbappé en l’occurrence, s’est fendu d’une sortie décapante en zone mixte, en mode règlement de comptes et coupage de têtes. Sa mise au banc du soir, les sifflets des tribunes, la saison de la Maison Blanche, en un passage devant les micros, où la langue de bois est maîtresse, le capitaine de l’équipe de France a tout chargé, sans retenue, dans une prise de parole de toute évidence, savamment programmée. Le « quatrième choix » a vidé son sac, n’a éludé aucun sujet et distillé ses messages de façon pragmatique.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com