 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mbappé, le bazar à sa manière
information fournie par So Foot 15/05/2026 à 14:48

Mbappé, le bazar à sa manière

Mbappé, le bazar à sa manière

Ainsi va la carrière de Kylian Mbappé : sifflé à son entrée en jeu au Bernabeu ce jeudi soir, l’attaquant français est venu sur son autre terrain de jeu, devant la presse, pour régler ses comptes. Sa manière à lui de voir les choses, de communiquer, avec en ligne de mire une Coupe du monde qui doit lui permettre de retrouver son standing sur le terrain.

Après sa sortie incendiaire envers son coach, ses coéquipiers ou encore la situation du Real, Kylian Mbappé a mis Madrid sans dessus dessous le temps d’une zone mixte, au cœur d’une fin de saison surRealiste, déjà animée par les bagarres de vestiaires et Florentino Pérez. Une prise de parole qui secoue le monde madridista mais qui finalement reste dans la lignée d’une carrière où le gamin de Bondy n’a jamais hésité à prendre la parole quand le besoin se faisait sentir dans son clan. Déjà au PSG, l’attaquant avait pris l’habitude de sortir du bois pour faire passer certains messages, devant les micros ou sur ses réseaux. Le football il a changé certes, mais le Kyks n’a pas bougé.

Kyky la punchline

Sur les coups de minuit et demi ce vendredi, Álvaro Arbeloa a les oreilles qui sifflent. Son Real vient certes de battre Oviedo sans briller, face à la contestation et la frustration de ses fans, mais sa conférence de presse ne devrait pas trop porter là-dessus. Quelques minutes plus tôt, son joueur star, Kylian Mbappé en l’occurrence, s’est fendu d’une sortie décapante en zone mixte, en mode règlement de comptes et coupage de têtes. Sa mise au banc du soir, les sifflets des tribunes, la saison de la Maison Blanche, en un passage devant les micros, où la langue de bois est maîtresse, le capitaine de l’équipe de France a tout chargé, sans retenue, dans une prise de parole de toute évidence, savamment programmée. Le « quatrième choix » a vidé son sac, n’a éludé aucun sujet et distillé ses messages de façon pragmatique.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • André Ayew quitte son club après un échec
    André Ayew quitte son club après un échec
    information fournie par So Foot 15.05.2026 14:50 

    Aussitôt arrivé, aussitôt reparti. Le club néerlandais du NAC Breda a annoncé, ce vendredi, qu’ André Ayew partira à l’issue de la saison . L’attaquant ghanéen de 36 ans avait rejoint les rangs des Rats en décembre 2025 en tant que joueur libre, quelques mois après ... Lire la suite

  • L'équipe de France peut aussi remercier Sochaux
    L'équipe de France peut aussi remercier Sochaux
    information fournie par So Foot 15.05.2026 13:09 

    Quel est le point commun entre Ibrahima Konaté, Marcus Thuram et Maxence Lacroix ? Si on oublie le fait qu’ils sont tous passés par la Bundesliga et qu’ils ont dû fêter comme il se doit leur convocation pour le Mondial 2026, tous les trois ont été formés au FC ... Lire la suite

  • Les arbitres espagnols veulent porter plainte contre Florentino Pérez
    Les arbitres espagnols veulent porter plainte contre Florentino Pérez
    information fournie par So Foot 15.05.2026 13:05 

    Pérez joue à l’épaule, les arbitres jouent le règlement. L’association espagnole des arbitres de football (AESAF) a décidé de contre-attaquer après les offensives du président du Real Madrid sur l’arbitrage, ce mardi, lors de sa conférence de presse. Dans son communiqué, ... Lire la suite

  • Didier Deschamps n'attire plus les foules
    Didier Deschamps n'attire plus les foules
    information fournie par So Foot 15.05.2026 12:39 

    Une dernière pour la route. Pour la septième et ultime fois de son mandat depuis sa prise de fonction à l’été 2012, Didier Deschamps est passé faire un coucou chez ses amis du 20h de TF1 pour annoncer à la France entière quels joueurs il avait choisi d’emmener ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank