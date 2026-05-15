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André Ayew quitte son club après un échec
information fournie par So Foot 15/05/2026 à 14:50

André Ayew quitte son club après un échec

André Ayew quitte son club après un échec

Aussitôt arrivé, aussitôt reparti. Le club néerlandais du NAC Breda a annoncé, ce vendredi, qu’ André Ayew partira à l’issue de la saison . L’attaquant ghanéen de 36 ans avait rejoint les rangs des Rats en décembre 2025 en tant que joueur libre, quelques mois après son départ du Havre .

NAC licht eenzijdige clubopties Odoi en Ayew niet ℹ️ https://t.co/KwGmKRlmFH#NACpraat…

CT pour SOFOOT.com

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