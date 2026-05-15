André Ayew quitte son club après un échec
Aussitôt arrivé, aussitôt reparti. Le club néerlandais du NAC Breda a annoncé, ce vendredi, qu’ André Ayew partira à l’issue de la saison . L’attaquant ghanéen de 36 ans avait rejoint les rangs des Rats en décembre 2025 en tant que joueur libre, quelques mois après son départ du Havre .
NAC licht eenzijdige clubopties Odoi en Ayew niet ℹ️ https://t.co/KwGmKRlmFH#NACpraat…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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