En France aussi, les événements sportifs peuvent subir les orages

90 degrés dehors, deux heures d’attente : cette nuit de ce lundi à mardi restera probablement gravée dans les mémoires de beaucoup de supporters français. Une tempête bien décidée à s’installer au-dessus de Philadelphie a forcé l’organisation à suspendre le match France-Irak pendant deux longues heures. La règle est claire aux States : dès qu’un éclair est détecté dans un rayon de 13 kilomètres autour de l’enceinte, on coupe tout, sans discussion . Et pour reprendre, il faut 30 minutes consécutives sans le moindre coup de tonnerre. Pas de négociation possible avec la météo.

En France aussi, on reporte à cause de l’orage

Sauf que les Américains ne sont pas les seuls à avoir subi les caprices du ciel . Il y a deux ans, Paris 2024 avait connu ses propres galères . Au cinquième jour du tournoi olympique, un orage violent s’était abattu sur l’Île-de-France et avait contraint les organisateurs à revoir leur programme : le match de hockey sur gazon féminin entre les Pays-Bas et la Chine, ainsi que les six derniers duels de la session de tir à l’arc, avaient été purement et simplement décalés.…

EM pour SOFOOT.com