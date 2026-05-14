Mbappé et les Bleus commentent leur convocation

C’est sa compète, non ? Kylian Mbappé a réagi à sa troisième convocation pour le Mondial. Le capitaine de l’équipe de France a publié une photo du petit enfant qu’il a été (et qui est sûrement en lui). Le joueur du Real Madrid est prêt pour cet été : « Coupe du Monde, Partie 3. Un fierté immense de pouvoir une nouvelle fois représenter mon pays dans la plus grande des compétitions. On va essayer de vous rendre fiers. » Il a sûrement publié depuis les vestiaires de son stade, puisque l’attaquant est de retour dans le groupe du Real Madrid, qui affronte le Real Oviedo ce mercredi.

UL pour SOFOOT.com