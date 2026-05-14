Mbappé et les Bleus commentent leur convocation
C’est sa compète, non ? Kylian Mbappé a réagi à sa troisième convocation pour le Mondial. Le capitaine de l’équipe de France a publié une photo du petit enfant qu’il a été (et qui est sûrement en lui). Le joueur du Real Madrid est prêt pour cet été : « Coupe du Monde, Partie 3. Un fierté immense de pouvoir une nouvelle fois représenter mon pays dans la plus grande des compétitions. On va essayer de vous rendre fiers. » Il a sûrement publié depuis les vestiaires de son stade, puisque l’attaquant est de retour dans le groupe du Real Madrid, qui affronte le Real Oviedo ce mercredi.
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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