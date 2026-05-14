Après le Mondial, Didier Deschamps n'entraînera pas le Brésil
Prolongação. La Seleção a officialisé la prolongation de contrat de Carlo Ancelotti. L’ancien entraîneur du Real Madrid s’est engagé à poursuivre son bail avec le Brésil jusqu’en 2030. Il a commencé à diriger le quintuple champion du monde il y a un an. Depuis mai 2025, il a coaché dix matchs official, principalement disputé des amicaux, et commenté l’état de santé de Neymar.
« Plus de victoires, plus de temps, plus de travail. »
« Le Brésil reste sous la direction de l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire ! Engagement, continuité et confiance pour mener la Sélection brésilienne encore plus loin. Le chemin continue. Notre rêve aussi, » a commenté la fédé brésilienne, alors que l’Italien a rappelé l’importance du football dans ce pays. Et de souligner ceci : « Plus de victoires, plus de temps, plus de travail. » Il s’apprête donc disputer sa première compétition avec Marquinhos et ses potes sans pression. Le Brésil va d’abord affronter le Maroc, l’Écosse et Haïti au Mondial.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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