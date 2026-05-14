Après le Mondial, Didier Deschamps n'entraînera pas le Brésil

Prolongação. La Seleção a officialisé la prolongation de contrat de Carlo Ancelotti. L’ancien entraîneur du Real Madrid s’est engagé à poursuivre son bail avec le Brésil jusqu’en 2030. Il a commencé à diriger le quintuple champion du monde il y a un an. Depuis mai 2025, il a coaché dix matchs official, principalement disputé des amicaux, et commenté l’état de santé de Neymar.

« Plus de victoires, plus de temps, plus de travail. »

« Le Brésil reste sous la direction de l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire ! Engagement, continuité et confiance pour mener la Sélection brésilienne encore plus loin. Le chemin continue. Notre rêve aussi, » a commenté la fédé brésilienne, alors que l’Italien a rappelé l’importance du football dans ce pays. Et de souligner ceci : « Plus de victoires, plus de temps, plus de travail. » Il s’apprête donc disputer sa première compétition avec Marquinhos et ses potes sans pression. Le Brésil va d’abord affronter le Maroc, l’Écosse et Haïti au Mondial.…

UL pour SOFOOT.com