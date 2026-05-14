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Le Championnat le plus représenté de la liste des Bleus est...
information fournie par So Foot 14/05/2026 à 21:12

Le Championnat le plus représenté de la liste des Bleus est...

Le Championnat le plus représenté de la liste des Bleus est...

Merci Vincent Labrune. Didier Deschamps a choisi ses 26 colocataires à Boston cet été. Pour son dernier Mondial en tant que sélectionneur des Bleus, DD a élu un gros contingent de joueurs du Championnat de France. L’Équipe de France compte huit joueurs de Ligue 1 : Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes), Lucas Hernandez (PSG), Warren Zaïre-Emery (PSG), Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Ousmane Dembélé (PSG) et Désiré Doué (PSG). Ils étaient six en 2022. Le PSG est le club le plus représenté de cette sélection.

La Farmer’s League est le Championnat le plus représenté , devant les sept guys de Premier League : Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Rayan Cherki (Manchester City) et Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace). Il y a donc autant de joueurs de Crystal Palace que de joueurs du Bayern Munich et du Real Madrid. La Serie A a quatre représentants.…

UL pour SOFOOT.com

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