Deschamps évoque le cas Théo Hernandez

Hérode ? Cette semaine, une vidéo censée montrer Théo Hernandez en soirée a fait le tour des réseaux sociaux. Elle a été partagé par un influenceur italien, un mois après les révélations de médias sur les consommations d’après-matchs des footballeurs de Serie A. Une entreprise s’occuperait de réserver des boîtes de nuit, des hôtels, du gaz hilarant et des escortes âgées de 18 à 30 ans. Le latéral gauche, alors joueur de l’AC Milan, aurait participé à ces soirées. L’actuel joueur d’Al-Hilal FC a été convoqué avec l’équipe de France. Cela ne constitue pas un sujet pour Didier Deschamps.

« Personne n’est exemplaire »

Le sélectionneur de l’équipe de France a commenté ce choix en conférence de presse : « C’est vieux comme Hérode, la vidéo date de 2020. Je ne veux pas m’étendre là dessus, elle ne date pas d’hier ou avant hier. Je lui en avais parlé à l’époque, évidemment, mais ce n’est pas il y a deux mois ou trois mois. J’ai d’ailleurs reçu cette vidéo, mais ça c’est très vieux. Après, c’est sa vie privée, on peut sortir d’autres vidéos de d’autres joueurs, personne n’est exemplaire. La personne qui divulgue ça lui en veut ou pas, je ne veux pas rentrer là dedans, mais Théo est tranquille et c’est quelque chose bien loin. » …

UL, avec CG, en conférence de presse pour SOFOOT.com