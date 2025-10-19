Mbappé et le Real Madrid s'extirpe du piège de Getafe
Getafe 0-1 Real Madrid
But : Mbappé (80ᵉ)
Cartons rouges : Nyom (77ᵉ) et Sancris (84ᵉ). …
TM pour SOFOOT.com
Royston Drenthe, ancien ailier du Real Madrid et du Feyenoord Rotterdam, a été admis en soins intensifs après avoir été victime vendredi d’un accident vasculaire cérébral. L’information a été publiée ce dimanche par le biais du FC De Rebellen, un groupe d’anciens ... Lire la suite
Dans une rencontre disputée et agréable, Lille a retrouvé le goût d'une victoire en Ligue 1, en s'imposant à Nantes (0-2). Nantes 0-2 Lille Buts : H. Haraldsson (8 e ) & Igamane (89 e ) pour Lille Lens (3-0), Lyon (0-1), Paris (1-1) : trois rencontres sans
Lens a disposé du Paris FC (2-1) pour se hisser à la quatrième place de Ligue 1 dimanche lors de la 8e journée, marquée aussi par un derby fou entre Lorient et Brest (3-3) et le déplacement fructueux de Lille à Nantes (2-0). A La Beaujoire, les Lillois ont dominé ... Lire la suite
Monumental. Avant la rencontre entre Nantes et Lille, qui s’est soldée par une victoire des Dogues (0-2) ce dimanche, la tribune Loire s’est illustrée en proposant un sublime tifo à la Beaujoire pour les 40 ans des ultras canaris. Sur celle-ci, l’histoire du groupe ... Lire la suite
